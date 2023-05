Wahlen am Bosporus Die Türkei steht vor einem Machtwechsel

Spricht man mit Sükrü Genc, ist die Zuversicht der Opposition zu spüren. Genc ist für die CHP zum mächtigen Bezirksbürgermeister in Istanbul aufgestiegen, er gilt als enger Vertrauter von Oppositionsführer Kilicdaroglu. „Die Welt schaut bei dieser Wahl zu“, sagt er selbstbewusst, „und das Ergebnis wird hoffentlich so klar sein, dass Erdogan und seine Leute es akzeptieren müssen.“ Genc, der in den vergangenen Wochen kaum in seinem Rathaus war, sondern Wahlkampf in den ländlichen, von der AKP dominierten Regionen gemacht hat, ist sicher, dass die früheren Erdogan-Anhänger enttäuscht sind und ihn nicht wieder wählen. Auf dem Land seien viele Schulen geschlossen und in schlechtem Zustand, erzählt er, während der Pandemie habe es keinen Onlineunterricht geben können, die Schüler hätten Jahre an Bildung verloren.