Wahlen am Bosporus Wechselstimmung in der Türkei

Neuer Präsident wird in der Türkei, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erringt. Schafft dies kein Kandidat, gibt es am 28. Mai eine Stichwahl. Was allerdings der Partei CHP von Herausforderer Kilicdaroglu im Endspurt so großen Auftrieb gab, ist die Tatsache, dass in den 49 Prozent noch nicht der Rückzug des Oppositionspolitikers Muharrem Ince, Vorsitzender der Partei Memleket („Vaterland“) eingerechnet war. Dessen Wähler würden nach allgemeiner Einschätzung zu großen Teilen zum Oppositionsbündnis von Kilicdaroglu wechseln, hieß es vor der Wahl. Dadurch rückte im Vorfeld der Wahl sogar eine absolute Mehrheit für den Herausforderer im ersten Wahlgang in erreichbare Nähe – eine Sensation.



Allerdings darf man in der Rechnung nicht die 3,4 Millionen wahlberechtigten Auslandstürken vergessen, die bis Dienstagabend ihre Stimmen in den jeweiligen diplomatischen Vertretungen ihres Landes abgeben konnten. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu lag die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe mit rund 53 Prozent recht hoch; allerdings haben die in Deutschland lebenden Türken bislang mehrheitlich immer für Erdoğan votiert.