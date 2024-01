Wahlen Bangladesch wählt neues Parlament - Opposition boykottiert

Der Chef der Wahlkommission, Kazi Habibul Awal, sprach in einer im Fernsehen übertragenen Rede von Gewalt im Vorfeld der Wahl. Am Freitag wurde ein Zug in Brand gesteckt. Bei dem Feuer starben vier Menschen. Am Samstag gab es Brandanschläge auf mehrere Wahllokale. Die Polizei machte die BNP für die Vorfälle verantwortlich. Diese wiederum gab der Regierung die Schuld. Rund 800.000 Armeeangehörige patrouillierten während der Wahl in den Straßen des Landes.