Wahlen Biden: Wahlsiege für Demokraten in mehreren US-Bundesstaaten

08. November 2023 | Quelle: dpa

Ohne ernstzunehmende Konkurrenz: Bei den Demokraten bewirbt sich Präsident Joe Biden um eine zweite Amtszeit. Bild: Bild: dpa

Bei Abstimmungen in verschiedenen US-Bundesstaaten haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden mehrere Erfolge erzielt. Während der 80-jährige Biden Umfragen zufolge in diversen Wählergruppen mit niedrigen Beliebtheitswerten zu kämpfen hat, sehen Beobachter im Ausgang der Wahlen am Dienstagabend (Ortszeit) einen möglichen Gradmesser für die anstehenden Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr.