Wahlen Bürger Montenegros wählen neues Staatsoberhaupt

19. März 2023 | Quelle: dpa

Der Wahlkampf ist zu Ende: Menschen gehen an einem Plakat des pro-westlichen Amtsinhabers Milo Djukanovic vorbei. Bild: Bild: dpa

In Montenegro hat am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Rund 540 000 wahlberechtigte Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der prowestliche Amtsinhaber Milo Djukanovic tritt zum zweiten Mal in Folge an. Weitere sechs Männer und Frauen bewerben sich um das höchste Staatsamt, unter ihnen vier Politiker, die dem proserbischen Lager zugerechnet werden. Aussagekräftige Meinungsumfragen liegen nicht vor. Der Ausgang gilt als offen.