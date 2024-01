Wahlen „Dolch an der Kehle der Demokratie”: Biden warnt vor Trump

Biden äußerte seine Sorge über die aufgeheizte politische Stimmung im Land. „Trump und seine Anhänger befürworten politische Gewalt nicht nur, sie lachen darüber”, mahnte Biden. Der Republikaner sei dazu bereit, die Macht an sich zu reißen. Es gebe keinen Zweifel daran, „wer Trump ist und was er vorhat.” Politische Gewalt sei in den Vereinigten Staaten niemals akzeptabel, sagte Biden. „Nie, nie, nie.”