Wahlen Erdogan hält an Wahlen in Türkei am 14. Mai fest

01. März 2023 | Quelle: dpa

Will trotz der verheerenden Erdbebenkatastrophe an dem gesetzten Wahltermin im Mai festhalten: der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Bild: Bild: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will auch nach der Erdbebenkatastrophe am Termin für vorgezogene Neuwahlen Mitte Mai festhalten. „Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun”, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Die Opposition hatte sich zuvor schon für den Termin ausgesprochen. Nun war es das erste Mal, dass sich das amtierende Staatsoberhaupt dazu äußerte. Erdogan will dann erneut fürs Präsidentenamt kandidieren. Zwischenzeitlich gab es auch Spekulationen, dass die Wahlen später stattfinden.