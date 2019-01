 Wahlen: Ex-Militärchef Gantz will Regierungschef Israels werden

In einer Botschaft an den Iran sagte Gantz: „Wir bedrohen nicht die iranische Souveränität, aber wir werden keine Bedrohung der israelischen Souveränität dulden.“ Man werde jede humanitäre Hilfsleistung für den blockierten Gazastreifen erlauben, „aber ich werde nicht die Zahlung von Schutzgeldern in Koffern an mörderische Organisationen dulden“, sagte Gantz in Anspielung auf Millionenzahlungen Katars an die im Gazastreifen herrschende Hamas.