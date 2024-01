Wahlen Gewalt überschattet Parlamentswahl in Bangladesch

07. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Mann gibt in Dhaka seine Stimme ab. Bild: Bild: dpa

Rund 30 Vorfälle von Gewalt haben offiziellen Angaben zufolge die Parlamentswahl in Bangladesch am Sonntag überschattet. Die Polizei habe in dem Zusammenhang mindestens sieben Unruhestifter festgenommen, sagte ein Sprecher der Wahlkommission am Sonntag. Die größte Oppositionspartei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), boykottierte die Wahl, da sie ihrer Ansicht nicht fair ablief.