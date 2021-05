Wahlen: Hardliner und Justiz-Chef Raisi kandidiert für Präsidentenwahl im Iran

Der gemäßigte Pragmatiker Hassan Ruhani, der seit 2013 Präsident ist, darf nach zwei jeweils vierjährigen Amtszeiten in Folge nun nicht antreten. Die Wahl am 18. Juni findet mitten in der Corona- und Wirtschaftskrise des Landes und vor dem Hintergrund der Bemühungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens statt.