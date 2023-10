Wahlen in Argentinien Regierungskandidat Massa liegt überraschend vorn

Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien hat sich Wirtschaftsminister Sergio Massa überraschend in der ersten Runde durchgesetzt. Der Kandidat der amtierenden peronistischen Mitte-links-Regierung holte am Sonntag 36,7 Prozent der Stimmen, der rechtspopulistische Abgeordnete Javier Milei 30 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde am Abend nach Auszählung von rund 98 Prozent der Wahlzettel mitteilte.