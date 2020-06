Wahlen in den USA Biden befürchtet möglichen Wahlbetrug Trumps bei Präsidentschaftswahl

Inmitten der Pandemie, der Proteste gegen rassistische Polizeigewalt und wirtschaftlicher Unsicherheit versucht Biden ein Kontrastprogramm zu Trumps Führungsstil zu fahren. „Trump hat praktisch einen Ein-Punkt-Plan: Geschäfte öffnen“, sagte Biden am Donnerstag bei einem Runden Tisch in Philadelphia. Der Plan „tut nichts, um Arbeiter zu schützen, Geschäfte offen zu halten und zweitens tut er sehr wenig um das Vertrauen der Konsumenten zu erhöhen“. Sollte er gewählt werden, verspricht Biden unter anderem Tests und Schutzausrüstung für Menschen zu garantieren, die zur Arbeit zurückkehren. Diskriminierung gegen Ältere und andere Risikogruppen will er verbieten.