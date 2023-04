Wahlen in der Türkei Gratis-Gas nur der erste Schritt: Wie weit geht Erdogan diesmal?

Zu früh aber sollte sich die Opposition nicht freuen. Der 69-jährige Erdogan gilt als erfahrener Wahlkämpfer, der stets in der Schlussphase zur Höchstform aufläuft. Sein Herausforderer Kilicdaroglu wirkte in den vergangenen Jahren gegen den für seine Wähler charismatischen Erdogan eher blass. Vor allem aber könnte das „Wahlgeschenk“ in Form von kostenlosem Gas erst der Anfang sein: Bei der Bürgermeister-Wahl in Istanbul 2019 zum Beispiel erkannte die AKP ihre Niederlage schlicht nicht an, und ließ die Wahl wiederholen (was zu einem noch größeren Stimmengewinn der Opposition führte).