Wahlen in Israel: Netanjahu mit Regierungsbildung gescheitert

In den Wochen seit dem 23. März, an dem die vierte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren stattfand, war es Netanjahu nicht gelungen, eine Koalition mit einer Mehrheit von wenigstens 61 der 120 Knesset-Abgeordneten zu schmieden. Zuletzt gab ihm Naftali Bennett von der rechten Partei Jamina einen Korb, dem er am Montag ein Rotieren im Amt des Ministerpräsidenten angeboten hatte. „Ich habe Netanjahu nie gebeten, Ministerpräsident zu sein. Ich bat, eine Regierung zu bilden. Leider hat er das nicht getan“, sagte Bennett, ein einstiger Verbündeter Netanjahus.