Wahlen in Italien: Deutsche Wirtschaft blickt besorgt auf Italien-Wahl

Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf die Parlamentswahl am Sonntag im hoch verschuldeten Italien. „Leider droht Italien wieder ungebremst in eine neue Phase politischer Instabilität zu rutschen“, sagte der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.