Wahlen in Montenegro: Der „Zar“ von Montenegro will nicht aufs Altenteil

Montenegro möchte wie seine Nachbarstaaten auf den Balkan schleunigst in EU. Von der EU-Kommission war Montenegro und Serbien in Aussicht gestellt worden, frühestens 2025 in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Von 33 Beitrittskapiteln wurden bisher schon 28 geöffnet, aber nur drei davon abgeschlossen.