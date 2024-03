Wahlen in Russland Festnahmen bei Wahlprotesten in Russland gemeldet

Das Team um den gestorbenen Kremlgegner Alexej Nawalny hat am letzten Tag der Präsidentenwahl von zahlreichen Protestteilnehmern gegen die Wiederwahl von Putin berichtet. Im äußersten Osten Russlands in Wladiwostok, in Nowosibirsk, Omsk, Irkutsk und anderen sibirischen Städten kamen zur Mittagszeit (Ortszeit) Menschen, die sich an der Aktion „Mittag gegen Putin“ beteiligten, wie das Nawalny-Team in einem Live-Stream bei YouTube zeigte. In Jekaterinburg am Ural standen demnach Hunderte Menschen an einem Wahllokal an. Auch andere Putin-Gegner wie der im Exil in Großbritannien lebende russische Geschäftsmann Michail Chodorkowski riefen die Menschen auf, keine Angst zu haben und an der Aktion teilzunehmen.