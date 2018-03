Wahlen in Russland: Putins Popularität ist gegen Gift immun

Zumal zumindest einer der Herausforderer in der Frage den Kremlchef ebenfalls in Schutz nahm. Populistenführer Wladimir Schirinowski übernahm die Kreml-Sprachregelung und sprach von einer „Provokation“, die die Wahlstimmung in Russland trüben solle. Kritisch gegenüber Putin sprach keiner der Kandidaten das Thema an. Stimmen lassen sich damit derzeit kaum gewinnen.