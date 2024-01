Wahlen in Taiwan China hat einen klaren Favoriten bei der Taiwan-Wahl

Der Konsens bezieht sich auf ein informelles Abkommen, das besagt, dass es nur ein China gibt, aber unterschiedliche Interpretationen darüber bestehen können, was dies bedeutet. Die DPP, die eine stärkere taiwanesische Identität und größere Distanz zu China befürwortet, hat diese Auffassung abgelehnt.



Auch wirtschaftlich übt China in den Wochen und Tagen vor der Wahl Druck aus. So wurde der Import bestimmter taiwanesischer Produkte eingeschränkt. Auch wurden Untersuchungen zu angeblichen Handelsbarrieren Taiwans gegenüber chinesischen Exporten eingeleitet. Chinesische Behörden übten zudem Druck auf taiwanesische Unternehmen aus, die in China tätig sind. Und immer schwingt die Botschaft mit: Bei einem Wahlausgang, der uns gefällt, wird sich das schon alles wieder beruhigen.