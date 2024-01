Wahlen in Taiwan „Wissen Sie, was sich Deutschland nicht leisten kann? Zum Vasall Pekings zu werden“

Wie lauten diese Annahmen?

Erstens sollten wir an unserer „Ein-China-Politik“ festhalten. Die bedeutet, dass nur die Volksrepublik für China spricht; aber sie akzeptiert nicht Chinas Anspruch auf Taiwan, wiewohl wir Taiwan nicht diplomatisch anerkennen. Und zweitens müssen wir deutlich machen, dass wir uns gegen jede einseitige Veränderung des Status-Quo in der Taiwanstraße wenden, insbesondere durch Androhung oder Anwendung von Gewalt. Am Besten wäre es, die Abschreckungspolitik so zu gestalten, dass Xi an jedem ersten Januar aufs Neue sagt: in diesem Jahr greife ich lieber noch nicht an.