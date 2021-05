Wahlen: Irans Zentralbank-Chef wegen Präsidentschaftskandidatur entlassen

Irans Zentralbankchef Abdolnaser Hemmati ist nach eigenen Angaben entlassen worden, weil sich seine Rolle nicht mit seiner Kandidatur bei der Präsidentenwahl am 18. Juni verträgt. Präsident Hassan Ruhani habe ihm erklärt, dass sich seine Bewerbung auf die Geld- und Wechselkurs-Politik auswirke. Darum müsse er den Notenbank-Posten räumen. „Ich habe ihm (Ruhani) gesagt, dass ich mit seiner Entscheidung kein Problem habe“, sagte Hemmati in einem Gespräch, das am späten Samstagabend auf der Social-Media-App Clubhouse geführt wurde. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht fest.