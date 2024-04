Wahlen: Konservative gewinnen Parlamentswahl in Kroatien

Bei der Parlamentswahl in Kroatien hat sich die regierende konservative Partei HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenkovic offiziellen Angaben zufolge durchgesetzt. Die HDZ kam auf 60 der 151 Sitze im Parlament, wie die staatliche Wahlkommission am späten Mittwochabend nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Die Konservativen wären damit für einen Machterhalt auf die Unterstützung rechter Parteien angewiesen. Den Angaben zufolge landete die sozialdemokratische SDP von Präsident Zoran Milanovic mit 42 Mandaten auf Platz zwei. Drittstärkste Kraft wurde mit deutlichem Abstand die rechtsextreme Heimatbewegung, auf die 14 Sitze entfielen. Sie dürfte damit in künftigen Koalitionsgesprächen zur Königsmacherin werden.