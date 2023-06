Wahlen Konservative in Griechenland rechnen mit klarem Wahlsieg

25. Juni 2023 | Quelle: dpa

Kyriakos Mitsotakis, Vorsitzender der konservativen Partei «Neue Demokratie», spricht während einer Wahlkampfveranstaltung im Zentrum der griechischen Hauptstadt zu seinen Anhängern. Bild: Bild: dpa

Bei den Parlamentswahlen in Griechenland an diesem Sonntag zeichnet sich ein klarer Sieg der konservativen Volkspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis ab. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass der bisherige Ministerpräsident um die 40 Prozent der Stimmen erhalten wird. Sein stärkster Rivale, der linke Politiker Alexis Tsipras und sein Radikales Bündnis der Linken (Syriza), kommen laut den Umfragen nur auf rund 20 Prozent.