Wahlen Montenegro zum Regierungschef Portugals ernannt

21. März 2024 | Quelle: dpa

Luís Montenegro, Vorsitzender der Mitte-Rechts-Partei Demokratische Allianz, wurde zum neuen Regierungschef von Portugal ernannt. Bild: Bild: dpa

Elf Tage nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal hat Präsident Marcelo Rebelo de Sousa den konservativen Politiker Luís Montenegro zum neuen Regierungschef ernannt. Das teilte das Präsidentenamt in Lissabon am frühen Morgen mit.