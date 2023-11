Wahlen Niederlande: Demonstrationen nach Wahlsieg von Wilders

24. November 2023 | Quelle: dpa

Hunderte Menschen treffen sich auf dem Dam-Platz in Amsterdam zu einer Solidaritätsaktion in Reaktion auf die Ergebnisse nach der Parlamentswahl. Bild: Bild: dpa

Amsterdam dpa - Nach dem großen Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden haben Hunderte Menschen in mehreren Städten des Landes gegen Diskriminierung, Rassismus und Islam-Hass demonstriert. Für Freitag riefen gesellschaftliche Organisationen zu einer Großkundgebung in Amsterdam auf.