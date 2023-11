Wahlen Niederlande: Rotgrün, erste Frau oder Rechtsaußen Wilders?

Etwa gleichauf mit der PVV liegt die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD). Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz (46) will Nachfolgerin ihres Parteifreundes Mark Rutte und damit erste Frau an der Spitze der Regierung in Den Haag werden. Yesilgöz schließt die Zusammenarbeit mit dem Rechtsaußen Wilders nicht aus. Und damit hatte sie die PVV von Wilders nach Ansicht von Wahlbeobachtern salonfähig gemacht.