Wahlen Nigerias Präsidentschaftswahl zieht sich in zweiten Tag

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Zwei Wahlhelfer zählen die Stimmzettel in einem Wahllokal in Agulu. Die Präsidentschaftswahl in Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Land, ist trotz einiger Zwischenfälle überwiegend ruhig verlaufen. Bild: Bild: dpa

Am Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Afrikas bevölkerungsreichstem Staat Nigeria haben sowohl weiterhin verspätete Abstimmungen als auch Auszählungen stattgefunden. Die Wahlbehörde INEC kündigte am Sonntagmittag für den Abend erste gebündelte Ergebnisse aus den 36 Bundesstaaten an. Zugleich wurde in mehreren Staaten am Sonntag weiterhin gewählt, nachdem Wahllokale am eigentlichen Wahltag am Samstag wegen der Sicherheitslage sowie logistischer Probleme verspätet oder gar nicht öffnen konnten. Wähler standen bis spät in die Nacht an.