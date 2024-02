Wahlen Pakistan: Unabhängige bei Parlamentswahl überraschend stark

Auf dem zweiten Platz folgte die PML-N des dreimaligen bisherigen Premiers Nawaz Sharif, der zuletzt als Favorit gehandelt wurde, mit gut 28 Prozent der Sitze. Noch am Abend nach der Wahl hatte seine Partei sich siegessicher gegeben und auf eine absolute Mehrheit gehofft. Die Volkspartei PPP mit ihrem 35 Jahre alten Spitzenkandidaten Bilawal Bhutto Zardari kam auf rund 22 Prozent. Zuletzt waren in dem Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern PML-N und PPP nach dem Sturz Imran Khans per Misstrauensvotum in einer breiten Regierungskoalition, mit einem Ministerpräsidenten der PML-N.