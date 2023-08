Wahlen Pakistans Regierung will Parlament vorzeitig auflösen

04. August 2023 | Quelle: dpa

Pakistans Premierminister: Shehbaz Sharif. Bild: Bild: dpa

Pakistans Regierung will das Parlament noch vor Ablauf der Legislaturperiode auflösen. Premierminister Shehbaz Sharif kündigte den Schritt für den 9. August an, wenige Tage vor dem eigentlichen Ende der Amtsperiode am 12. August.