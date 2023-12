Wahlen Parlamentswahl in Serbien festigt Macht von Präsident Vucic

Vor allem in Belgrad war die Wahl überschattet von Betrugsvorwürfen gegen die Präsidentenpartei. „Wir waren heute Zeugen beispielloser Wahlgewalt”, sagte Oppositionsführer Miroslav Aleksic. „Nach unseren Schätzungen wurden in Belgrad 40.000 Personalausweise an Menschen ausgestellt, die nicht hier leben.” Medien berichteten von Autobussen, die Menschen aus dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas zur Belgrader Arena brachten, wo sie an der Wahl teilgenommen haben sollen.