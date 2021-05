Wahlen Politische Krise auf Samoa: Neue Regierungschefin im Zelt vereidigt

Auf Samoa hat die neu gewählte Premierministerin ihre eigene Vereidigungszeremonie abgehalten, nachdem sie von der bisherigen Regierung aus dem Parlament ausgeschlossen worden war. Grund: Der langjährige Regierungschef Tuilaepa Sailele Malielegaoi, der seit 23 Jahren in dem Inselstaat im Südpazifik an der Macht ist, erkennt das Ergebnis der Wahl vom 9. April nicht an – und will partout nicht weichen. Seit der Abstimmung versinkt das zwischen Neuseeland und Hawaii gelegene Samoa im politischen Chaos.