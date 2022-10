Bolsonaro äußerte die Erwartung auf einen abermaligen Wahlsieg. „Die Erwartung ist ein Sieg - zum Wohle Brasiliens”, sagte der rechte Politiker in Rio de Janeiro, wo er in einem gelben Brasilien-T-Shirt seine Stimme abgab. Dazu machte er das Victory-Zeichen. „So Gott will, werden wir heute siegreich sein. Oder besser gesagt: Brasilien wird heute siegreich sein.”