Wahlen: Pro-europäische Präsidenten-Partei bei Parlamentswahl in Montenegro vorn

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Montenegro liegt die Partei von Präsident Jakov Milatovic ersten Hochrechnungen zufolge in Führung. Auf die Bewegung Europa Jetzt (PES) entfielen 25,5 Prozent der Stimmen, wie das Forschungsinstitut Cemi am Sonntag nach Auszählung von gut der Hälfte aller Stimmen in 400 repräsentativen Wahlbüros mitteilte. Die Partei will die Verbindungen des kleinen Adria-Landes sowohl zur EU als auch zum Nachbarland Serbien stärken.