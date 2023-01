„Man hat die Korruption abgewählt”, sagte FPÖ-Bundesparteimanager Christian Hafenecker am Sonntagabend. „Das ist der Beginn”, fügte er mit Blick auf die Landtagswahlen in Kärnten im März und in Salzburg im April hinzu. In bundesweiten Umfragen liegt die oppositionelle FPÖ seit Wochen an erster Stelle vor der SPÖ und vor der ÖVP auf dem dritten Platz.