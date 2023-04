Wahlen Rund 1,5 Millionen in Deutschland zur Türkei-Wahl aufgerufen

27. April 2023 | Quelle: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan muss um seine Wiederwahl fürchten. Bild: Bild: dpa

In der Frage um die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan können ab heute 1,5 Millionen Türken in Deutschland mitentscheiden. Bis zum 9. Mai sind sie dazu aufgerufen, ihre Stimme in einem der 26 Wahllokale in der Bundesrepublik abzugeben.