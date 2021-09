Wahlen: Russland wirft US-Unternehmen Einmischung in seine Parlamentswahl vor

Die russischen Behörden haben aber in den vergangenen Tagen Druck auf Google und Apple ausgeübt, Apps zu entfernen, mit denen eine mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verbundene Webseite Abstimmungstaktiken gegen die Kreml-Partei Geeintes Russland aufzeigt. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor setzte damit am Montag ihre Kampagne fort, Nawalny und seine Unterstützer vor der Parlamentswahl am 19. September zu neutralisieren.