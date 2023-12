Wahlen Serbien wählt neues Parlament

17. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic gilt als Favorit. Bild: Bild: dpa

Bei vorgezogenen Wahlen haben die Bürger in Serbien am Sonntag über ein neues Parlament entschieden. Bis zum frühen Nachmittag gaben 32,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission in Belgrad mitteilte. Das waren um 0,8 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor 17 Monaten. Damals hatten vorgezogene Parlamentswahlen zusammen mit einer regulären Präsidentschaftswahl stattgefunden. Die Beteiligung an der Wahl im April 2022 hatte am Ende des Tages bei 59 Prozent gelegen.