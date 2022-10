Wahlen Slowenen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

24. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Anze Logar, ehemaliger Außenminister und Präsidentschaftskandidat, gibt seine Stimme ab. Bild: Bild: dpa

Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl in Slowenien hat am Sonntag keiner der sieben Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Deshalb wird am 13. November eine Stichwahl zwischen dem Konservative Anze Logar und der parteilosen Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Natasa Pirc Musar notwendig.