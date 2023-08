Wahlen Ultrarechte Partei Konfederacja im Aufschwung in Polen

Bislang ist der Wahlkampf in Polen eine Auseinandersetzung älterer Männer: PiS-Chef Jarowlaw Kaczynski (74) gegen PO-Chef Donald Tusk (66), den früheren EU-Ratspräsidenten. Mit Unschuldsmiene sinniert der 36-jährige Mentzen darüber, ob die beiden in ein Sanatorium oder ein Irrenhaus in Rente geschickt werden sollten. Auch der zweite Vorsitzende der Konfederacja, Krzysztof Bosak, zählt erst 41 Jahre.