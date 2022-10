Der US-Kongress hat im Jahr 1845 ein Gesetz beschlossen, wonach die Wahlen immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November abgehalten werden sollen. In den stark landwirtschaftlich und religiös geprägten Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts fiel die Wahl auf diesen Tag, weil damit zweierlei sichergestellt werden konnte: Einerseits waren Aussaat und Ernte bereits vorüber, während der harsche Winter noch nicht begonnen hatte, andererseits musste niemand an einem Gottesdienst-Sonntag die lange Reise hin zu einem Wahllokal antreten. Heutzutage gibt es häufig Kritik daran, dass der Wahltag kein Feiertag ist. Gerade Demokraten glauben, dass dadurch viele ihrer Anhänger die oft langen Schlangen am Wahllokal nicht in Kauf nehmen wollen.