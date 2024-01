Wahlen USA: Trump sucht Vorentscheidung bei Vorwahl in New Hampshire

Bei den Vorwahlen der US-Republikaner in New Hampshire sucht Ex-Präsident Donald Trump die Vorentscheidung. In dem Bundesstaat an der Ostküste hofft dagegen seine faktisch letzte Konkurrentin Nikki Haley am Dienstag auf einen Durchbruch. Ein klarer Sieg Trumps ähnlich wie jüngst bei der Urwahl in Iowa würde es der Ex-Gouverneurin jedoch schwerer machen, ihre Bewerbung am Leben zu erhalten. Auch bei den Demokraten gibt es Vorwahlen. Hier wird trotz eines parteiinternen Streits über den Termin mit einem Sieg des Amtsinhabers Joe Biden gerechnet. Die eigentliche Präsidentenwahl ist Anfang November. In Umfragen liegen Biden und Trump gleichauf.