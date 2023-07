Wahlen Usbekistan: Schawkat Mirsijojew bleibt Präsident

10. Juli 2023 | Quelle: dpa

Schawkat Mirsijojew bleibt der usbekische Präsident. Bild: Bild: dpa

In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan in Nachbarschaft zu Afghanistan ist Präsident Schawkat Mirsijojew bei vorgezogenen Neuwahlen für eine dritte Amtszeit bestätigt worden. Mirsijojew habe bei der Wahl am Sonntag laut vorläufigem Endergebnis 87,05 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Taschkent mit.