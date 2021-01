Wahlergebnis in Georgia Trump gibt immer noch nicht auf

Rund zwei Monate nach der US-Präsidentenwahl hat der unterlegene Amtsinhaber Donald Trump einer Tonaufnahme zufolge die Behörden in Georgia zu einer Änderung des Wahlergebnisses gedrängt. Er solle ausreichend Stimmen für seinen Sieg in dem Bundesstaat „finden“, forderte Trump sinngemäß in einem Telefonat mit dem für die Wahl zuständigen Innenminister von Georgia, Brad Raffensperger. Die „Washington Post“ veröffentlichte am Sonntag einen Mitschnitt des einstündigen Telefonats vom Samstag. Raffensperger, wie der Präsident Republikaner, weist Trumps Aufforderung in dem Gespräch zurück. Bei der Wahl am 3. November ging Georgia zum ersten Mal seit langem an die Demokraten. Doch auch mit einem Sieg in dem Südstaat hätte Trump insgesamt verloren.