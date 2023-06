Wahlgericht Gericht: Bolsonaro darf bis 2030 nicht mehr kandidieren

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Jair Bolsonaro darf bis 2030 nicht mehr für ein öffentliches Amt kandidieren. Bild: Bild: dpa

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf bis 2030 nicht mehr in ein öffentliches Amt gewählt werden. Vier Richter am Obersten Wahlgerichts in der Hauptstadt Brasília stimmten am Freitag in einem Verfahren gegen den rechten Ex-Präsidenten (2019-2022) für den Antrag der linken Partei PDT auf Entzug des passiven Wahlrechts und bildeten damit die notwendige Mehrheit, wie im brasilianischen Fernsehen am Freitag zu sehen war. Ein Richter votierte dagegen. Bleibt es bei dem Urteil, ist Bolsonaro auch von der Präsidentschaftswahl im Jahr 2026 ausgeschlossen. Seine Verteidigung hatte bereits angedeutet, in Berufung gehen zu wollen.