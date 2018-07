Wahlgesetz-Reform: EU-Parlament bringt Sperrklauseln gegen Kleinstparteien auf den Weg

StraßburgDeutsche Kleinstparteien wie Freie Wähler, Piraten und NPD sollen nach Willen der Europaabgeordneten spätestens von 2024 an keine Chance mehr auf Einzug in das EU-Parlament haben. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Straßburg mit absoluter Mehrheit für eine Reform des EU-Wahlrechts, die Sperrklauseln in den Mitgliedstaaten vorsieht.