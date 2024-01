Wahlkampf Anruf von falschem Biden löst neue Sorge um KI-Fakes aus

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Kurios: Ein falscher Joe Biden soll Demokraten in New Hampshire dazu aufgerufen haben, nicht an den Vorwahlen in dem US-Bundesstaat teilzunehmen. Bild: Bild: dpa

Fingierte Wahlkampf-Anrufe von US-Präsident Joe Biden schüren die Angst vor Manipulationen mithilfe Künstlicher Intelligenz im Rennen ums Weiße Haus. In den automatisierten Anrufen rief eine Stimme, die der von Biden zum Verwechseln ähnlich klang, Demokraten in New Hampshire auf, nicht an den Vorwahlen in dem US-Bundesstaat teilzunehmen. Solche sogenannten Robocalls sind ein gängiges Wahlkampf-Instrument in den USA. Die Absender-Informationen bei den Anrufen wurden ebenfalls gefälscht, so dass sie von einem politischen Komitee von Bidens Demokratischer Partei zu kommen schienen, wie die Generalstaatsanwaltschaft von New Hampshire mitteilte.