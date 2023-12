Wahlkampf: US-Bundesstaat Maine schließt Trump aus Präsidentschaftsvorwahlen aus

Trumps Gegner berufen sich in mehreren Bundesstaaten auf den 14. Zusatz zur Bundesverfassung, der aus den Zeiten des Bürgerkriegs stammt. Er untersagt Personen die Ausübung eines Amtes, wenn sie nach dem Ablegen eines Eides auf die USA „einen Aufstand oder eine Rebellion“ begangen haben. Trumps Kritiker sehen seine Verwicklung in den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 als belegt an.