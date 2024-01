Wegen Eis und Glätte mussten Trump, DeSantis und Haley ihre Wahlkampftermine anpassen. Das Wetter hatte vor allem am Freitag für Chaos gesorgt. Fast jeder Flug in die Hauptstadt Des Moines wurde gestrichen. Auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten, die für die Vorwahlen in Bundesstaat reisen wollten, strandeten am Flughafen. Der Nationale Wetterdienst rät den Menschen in Iowa weiterhin dazu, die gefährliche Kälte zu meiden und sich wenn möglich nicht im Freien aufzuhalten.