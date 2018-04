Wahlkampf zur Präsidentenwahl: Linker Kandidat López Obrador greift in Mexiko nach der Macht

Auch Goldman Sachs hält einen Wahlsieg von AMLO für nahezu unausweichlich. Die Wähler suchten eine „neue politische Ordnung“ und seien dafür bereit, für den Linkskandidaten zu stimmen, schreibt die New Yorker Investmentbank in einem Bericht mit dem Titel: „Mexiko – 100 Tage Unsicherheit und mögliche Tragödie.“ Es existiere eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die PRI die Wahl verliere und zudem viele Abgeordnete im neuen Parlament einbüße. „Die frühe und deutliche Führung von López Obrador in den Umfragen wird schwer in 100 Tagen aufzuholen sein.“