Wahlkampffinanzierung: Immunität für den Finanzchef der Trump Organization

Trumps langjähriger Anwalt Cohen hatte am Dienstag eingestanden, die Zahlungen an zwei Frauen geleistet zu haben, die nach eigener Darstellung Sex mit Trump hatten. Solche Zahlungen verstoßen gegen Regeln zur Wahlkampffinanzierung. Der Name Weisselbergs, des langjährigen Finanzchefs der Trump Organization, fiel in dem Prozess nicht.